"Интер" - "Ювентус": Орсато отменил гол гостей после подсказки видеоассисента

Главный арбитр матча 35-го тура чемпионата Италии "Интер" - "Ювентус" Даниэле Орсато в добавленное время первого тайма отменил гол полузащитника гостей Блеза Матюиди, забившего из оффсайда. Вначале арбитр защищал взятие ворот, но потом поменял свое решение после подсказки видеоассисента.

Напомним, на 18-й минуте встречи после просмотра видеоповтора Орсато удалил полузащитника миланцев Матиаса Весино.



В матче "Интер" - "Ювентус" перерыв. Счет 1:0 в пользу туринцев.