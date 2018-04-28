"Интер" - "Ювентус": Кьеллини остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч 35-го тура чемпионата Италии "Интер" – "Ювентус". Защитник туринцев Джорджо Кьеллини попал в заявку, но встречу он начнет на скамейке запасных. Ранее сообщалось, что футболист пропустит остаток сезона из травма бедра и колена. Полностью стартовые составы выглядят так:

"Интер": Ханданович – Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио – Весино, Брозович – Кандрева, Рафинья, Перишич – Икарди.

"Ювентус": Буффон – Сандру, Ругани, Барцальи – Куадрадо, Пьянич, Хедира, Матюиди, Дуглас Коста – Игуаин, Манджукич.

Матч "Интер" – "Ювентус" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.