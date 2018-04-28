"Интер" - "Ювентус": безумная развязка матча в Милане

"Ювентус" вырвал победу у "Интера" в матче 35-го тура чемпионата Италии. Действующие чемпионы страны открыли счет на 13-й минуте, а через 2 минуты с поля был удален форвард миланцев Матиас Весино. Несмотря на игру в меньшинстве, подопечные Лучано Спаллетти смогли дважды поразить ворота Джанлуиджи Буффона во втором тайме.

Туринский клуб, тем не менее, додавил соперника в заключительной пятиминутке и упрочил лидерство в турнирной таблице. "Наполи" отстает на 4 очка, проведя на 1 игру меньше.

Чемпионат Италии

Серия A

35-й тур

"Интер" - "Ювентус" - 2:3 (0:1)

Голы: Дуглас Коста, 13 (0:1). Икарди, 52 (1:1). Барцальи, 65 - в свои ворота (2:1). Шкриньяр, 87 - в свои ворота (2:2). Игуаин, 89 (2:3).

"Интер": Ханданович, Жоау Канселу, Шкриньяр, Миранда, Д`Амброзио (Карамо, 90+3), Кандрева, Весино, Брозович, Рафинья (Валеро, 81), Перишич, Икарди (Сантон, 84).

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Барцальи, Ругани, Сандру, Хедира (Дибала, 61), Пьянич (Бентанкур, 80), Матюиди, Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич (Бернардески, 66).

Предупреждения: Куадрадо, 5. Пьянич, 21. Барцальи, 45. Манджукич, 52. Д`Амброзио, 58. Сандру, 77. Брозович, 88.

Удаление: Весино, 18.

Судья: Орсато.

28 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Турнирная таблица чемпионата Италии //

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