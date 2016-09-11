"Интер" вырвал победу у "Пескары"

"Интер" в гостевом матче 3-го тура группового турнира чемпионата Италии победил "Пескару" – 2:1. Дублем в составе миланского клуба отметился нападающий Мауро Икарди, забивший решающий гол в компенсированное время второго тайма.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Пескара" - "Интер" - 1:2 (0:0)

Голы: Баэбек, 63 (1:0). Икарди, 77 (1:1). Икарди, 90+1 (1:2).

"Пескара": Биссарри, Кампаньяро, Бираги, Дьембер, Дзампано, Мемушай, Кристанте, Бругман, Верре (Аквилани, 68), Бенали (Баэбек, 57), Капрари (Пепе, 81).

"Интер": Ханданович, Миранда, Сантон, Д`Амброзио, Мурильо, Банега, Медель (Паласио, 75), Кандрева (Эдер, 75), Жоау Мариу, Перишич (Йоветич, 75), Икарди.

Предупреждения: Дьембер, 20. Жоау Мариу, 22.

Судья: Дамато.

11 сентября. Пескара. Стадион Adriatico.