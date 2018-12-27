"Интер" вырвал победу у "Наполи", забив на 91-й минуте

"Интер" на своем поле обыграл "Наполи" в матче 18-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный мяч на 91-й минуте забил аргентинец Лаутаро Мартинес.

В концовке встречи два игроки неаполитанцев Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье получили красные карточки.

"Интер" прервал победную серию "Наполи" и сократил отставание в турнирной таблице - миланы идут на 3-й строчке, а неаполитанцы - на 2-й. Команды разделяют 5 очков.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Интер" – "Наполи" – 1:0 (0:0)

Гол: Мартинес, 90+1.

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Весино, 64), Жоау Мариу (Мартинес, 83), Брозович, Перишич (Бальде, 74), Икарди, Политано.

"Наполи": Мерет, Альбиоль, Мариу Руй (Гулям, 78), Кулибали, Хамшик (Максимович, 24), Аллан, Зелиньски, Руис, Кальехон, Инсинье, Милик (Мертенс, 71).

Предупреждения: Брозович, 29. Валеро, 52. Аллан, 56. Альбиоль, 67. Кулибали, 80. Мартинес, 90+2.

Удаления: Кулибали, 80. Инсинье, 90+5.

Судья: Маццолени.

26 декабря. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".