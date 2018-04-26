23:54 26 апреля | Футбол — Италия

"Интер" выручил пять миллионов евро от продажи билетов на матч с "Ювентусом". Это рекорд серии А


"Интер" в своем Твиттере сообщил, что реализовал все 78328 билетов на домашний матч 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса", выручив за них пять миллионов евро. Эта сумма является рекордной для сериb А.

Матч "Интер" - "Ювентус" пройдет 28 апреля на стадионе "Сан Сиро". Туринцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии с 85 очками, миланцы - пятые (66).

 

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