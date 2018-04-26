"Интер" выручил пять миллионов евро от продажи билетов на матч с "Ювентусом". Это рекорд серии А

"Интер" в своем Твиттере сообщил, что реализовал все 78328 билетов на домашний матч 35-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса", выручив за них пять миллионов евро. Эта сумма является рекордной для сериb А.
Матч "Интер" - "Ювентус" пройдет 28 апреля на стадионе "Сан Сиро". Туринцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии с 85 очками, миланцы - пятые (66).
Con 78.328 spettatori #InterJuventus è sold out! 🙌– Inter (@Inter) 26 апреля 2018 г.
Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano.
Grazie #InterFans, #forzaInter! ⚫🔵