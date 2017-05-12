"Интер" все еще надеется заполучить Конте

"Интер" по-прежнему надеется заполучить главного тренера "Челси" Антонио Конте, несмотря на то, что сам специалист заявил, что останется в Англии, утверждает Gazzetta dello Sport. Тем не менее, итальянский клуб хочет воспользоваться временной неопределенностью между специалистом и руководством "синих". Конте хочет получить определенные гарантии, так как хочет добиться успеха в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

"Интер" благодаря отличной дипломатической работе спортивного директора Пьеро Аузилио хочет переманить к себе Конте и предлагает зарплату в 15 миллионов евро за сезон.