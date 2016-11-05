11:22 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" вернет Моуринью?

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в конце сезона может перебраться в чемпионат Италии. Как сообщает Tuttosport, руководство "Интера" рассматривает вариант с возвращением португальского специалиста на пост наставника команды. Португалец уже работал с "нерадзурри" с 2008 по 2010 год. Под его руководством миланцы дважды выиграли чемпионат Италии, одержали победу в Кубке Италии и Суперкубке Италии, а также стали победителями Лиги чемпионов.

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