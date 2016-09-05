13:59 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" в этом месяце хочет подписать новые контракты с тремя игроками

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"Интер" рассчитывает заключить в этом месяце новые контракты сразу с несколькими игроками. Как сообщает Gazzetta Dello Sport, миланский клуб, контрольный пакет акций которого летом был куплен китайским инвестором, рассчитывает в первую очередь подписать соглашения с нападающим Мауро Икарди, которым интересуются многие клубы Европы, и хавбеком Марсело Брозовичем, попавшим в сферу интересов "Челси". Также новые контракты будут предложены полузащитнику Гари Меделю​, генеральному директору Джованни Гардини и спортивному директору Пьеро Аузилио.

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