"Интер" в этом месяце хочет подписать новые контракты с тремя игроками

"Интер" рассчитывает заключить в этом месяце новые контракты сразу с несколькими игроками. Как сообщает Gazzetta Dello Sport, миланский клуб, контрольный пакет акций которого летом был куплен китайским инвестором, рассчитывает в первую очередь подписать соглашения с нападающим Мауро Икарди, которым интересуются многие клубы Европы, и хавбеком Марсело Брозовичем, попавшим в сферу интересов "Челси". Также новые контракты будут предложены полузащитнику Гари Меделю​, генеральному директору Джованни Гардини и спортивному директору Пьеро Аузилио.