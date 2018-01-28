"Интер" упустил победу над "СПАЛ", пропустив на 90-й минуте

"СПАЛ" и "Интер" сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Италии. "СПАЛ" спасся от поражения на 90-й минуте встречи благодаря голу Альберто Палоски.

Чемпионат Италии

Серия A

22-й тур

"СПАЛ" - "Интер" - 1:1 (0:0)

Голы: Викари, 48 - в свои ворота (0:1). Палоски, 90 (1:1).

"СПАЛ": Мерет, Фелипе, Маттьелло (Коста, 83), Ционек, Викари (Бонаццоли, 86), Куртич, Вивиани, Скьяттарелла (Палоски, 75), Грасси, Лаццари, Антенуччи.

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Шкриньяр, Валеро (Рафинья, 90+1), Брозович (Гальярдини, 87), Весино, Кандрева (Эдер, 46), Перишич, Икарди.

Предупреждение: Палоски, 90+1.

Судья: Джакомелли.