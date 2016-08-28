17:32 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" требует от "Бешикташа" 1,5 миллиона евро за Эркина

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Переход защитника Джанера Эркина из "Интера" в "Бешикташ" может не состояться, сообщает Football Italia. Ожидалось, что 27-летний турок покинет миланский клуб так же, как и перешел в него, – на правах свободного агента. "Нерадзурри" готовы были его отпустить бесплатно, однако теперь требуют за этот трансфер 1,5 миллиона евро. Напомним, что еще вчера футболист отправился в Стамбул для прохождения медицинского обследования.

Эркин этим летом перебирался в Милан из "Фенербахче" по инициативе Роберто Манчини, однако тот покинул пост главного тренера. Новый же наставник Франк де Бур не рассчитывает на футболиста и планирует делать ставку на Давиде Сантона.

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