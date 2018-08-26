"Интер" сыграл вничью с "Торино" в чемпионате Италии

В матче 2-го тура серии А "Интер" упустил победу над "Торино", ведя со счетом 2:0 по ходу матча. Встреча завершилась вничью (2:2).
Чемпионат Италии
Серия А
2-й тур
"Интер" - "Торино" - 2:2 (2:0)
Голы: Перишич, 6 (1:0). де Фрай, 32 (2:0). Белотти, 55 (2:1). Мейте, 68 (2:2).
"Интер": Ханданович, Асамоа (Далберт, 66), де Фрай, Врсалько (Бальде, 72), Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино, Перишич, Икарди, Политано (Мартинес, 90+2).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Эйна, 22), Нкулу, Иццо, Ринкон, Сориано (Ляич, 61), Мейте, Яго Фальке (Лукич, 88), Белотти.
Предупреждения: Мейте, 33. Моретти, 36. де Фрай, 44.
Судья: Маццолени (Италия).
26 августа. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
В другой встрече 2-го тура чемпионата Италии "Удинезе" минимально переиграл "Сампдорию" (1:0). Гол на счету нападающего Родриго де Пауля.
Чемпионат Италии
Серия А
2-й тур
"Удинезе" - "Сампдория" - 1:0 (1:0)
Гол: де Пауль, 9.
"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Опоку, 90), Мандрагора, Фофана, Мачис (Д`Алессандро, 76), де Пауль, Лазанья (Теодорчик, 65).
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Баррето, Рамирес (Сапонара, 59), Линетти, Янкто (Экдаль, 70), Квальярелла (Ковнацки, 74), Дефрель.
Предупреждения: Берешиньски, 26. Рамирес, 57. Мурру, 67. Найтинк, 86.
Судья: Ла Пенна (Италия).
26 августа. Удине. Стадион "Dacia Arena".
В еще одном матче 2-го тура серии А "Фрозиноне" сыграл вничью с "Болоньей" (0:0)
Чемпионат Италии
Серия А
2-й тур
"Фрозиноне" - "Болонья" - 0:0
"Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро (Бегетто, 85), Саламон, Крайнц, Бригенти, Дзампано, Халльфредссон (Майелло, 10), Кризетиг, Чибса, Чано (Кэмпбелл, 73), Перица.
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Гонсалес, Маттьелло, Хеландер, Джемаили, Поли (Орсолини, 71), Пульгар, Сантандер (Дестро, 72), Фальчинелли (Оквонково, 82).
Предупреждения: Перица, 61. Оквонково, 84. Крайнц, 86.
Судья: Манганьелло (Италия).
26 августа. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".