"Интер" сыграл вничью с "Торино" и по-прежнему не знает поражений в сезоне

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Торино" – 1:1. На гол Яго Фальке хозяева ответили мячом Эдера. Черно-синие по-прежнему не знают поражений в нынешнем сезоне и идет вторым в турнирной таблице серии А. "Торино" временно поднялся на седьмую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Интер" – "Торино" – 1:1 (0:0)

Голы: Яго Фальке, 59 (0:1). Эдер, 79 (1:1).

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо (Брозович, 76), Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Весино, Гальярдини (Эдер, 69), Кандрева, Перишич, Икарди.

"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Ансальди, Нкулу, Ринкон, Оби (Акуа, 73), Базелли, Ляич (Беренгер, 89), Яго Фальке (Ньянг, 83), Белотти.

Предупреждения: Весино, 33. Бурдиссо, 42. Ринкон, 56. Сиригу, 61. Оби, 64. Шкриньяр, 66. Брозович, 83. Акуа, 88.

Судья: Орсато.

5 ноября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".