13:22 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" сохранит Пиоли на посту главного тренера

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"Интер" решил оставить нынешнего главного тренера Стефано Пиоли по крайней мере еще на один сезон, утверждает Corriere dello Sport. Кроме того, китайские акционеры клуба пообещали выделить средства для подписания четырех сильных игроков. 

Бывший наставник "Лацио" заменил Франка де Бура в начале этого сезона, подписав контракт до лета 2018 года. После 29 туров в чемпионате Италии "Интер" идет на 5-м месте в турнирной таблице.

Напомним, ранее СМИ писали, что летом "Интер" могут возглавить Антонио Конте или Диего Симеоне, работающие ныне в "Челси" и "Атлетико" соответственно.

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