"Интер" сделал предупреждение де Буру в связи с плохими результатами

Главный тренер "Интера" Франк де Бур получил предупреждение от руководства клуба в связи с плохим стартом сезона, утверждает Gazzetta Dello Sport. 46-летний голландский специалист возглавил команду летом, сменив Роберто Манчини, однако при нем "нерадзурри" проиграли 5 из своих 10 матчей во всех турнирах. Де Бур перед вчерашней тренировкой провел встречу с вице-президентом "Интера" Хавьером Дзанетти, спортивным директором Пьеро Аузилио и генеральным директором Джованни Гардини. После 8 туров в чемпионате Италии черно-синие занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков, а также замыкают четверку в группе Лиги Европы с двумя поражениями в двух встречах.