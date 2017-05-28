"Интер" разгромил "Удинезе", "Торино" победил "Сассуоло"

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Интер" дома разгромил "Удинезе" со счетом 5:2. В других встречах "Торино" победил "Сассуоло" – 5:3, а "Фиорентина" и "Пескара" не выявили победителя – 2:2.

Чемпионат Италии

Серия A

38-й

"Интер" – "Удинезе" – 5:2 (3:0)

Голы: Эдер, 5 (1:0). Перишич, 18 (2:0). Брозович, 36 (3:0). Эдер, 54 (4:0). Балич, 76 (4:1). Анджелла, 78 – в свои ворота (5:1). Сапата, 90+2 (5:2).

"Интер": Каррисо, Андреолли, Сантон (Сайнсбери, 71), Д`Амброзио, Медель (Нагатомо, 46), Кандрева, Кондогбья, Брозович, Гальярдини, Эдер, Перишич (Паласио, 56).

"Удинезе": Скуффет, Фелипе, Эрто (Матос, 29), Анджелла, Габриэл Силва, Халльфредссон (Лукас Эванжелиста, 60), Видмер, Янкто (Агьеманг-Баду, 46), Балич, Теро, Сапата.

Предупреждения: Д`Амброзио, 63. Видмер, 71. Сайнсбери, 83.

Судья: Ди Паоло.

28 мая. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

"Торино" – "Сассуоло" – 5:3 (3:2)

Голы: Бойе, 6 (1:0). Дефрель, 14 (1:1). Базелли, 22 (2:1). Дефрель, 40 (2:2). Де Сильвестри, 45+1 (3:2). Яго Фальке, 57 (4:2). Белотти, 79 (5:2). Дефрель, 81 – с пенальти (5:3).

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Моретти, Россеттини, Баррека, Акуа (Густафссон, 46), Базелли (Оби, 66), Вальдифиори, Яго Фальке, Белотти, Бойе (Итурбе, 75).

"Сассуоло": Пеголо, Каннаваро, Гаццола (Лирола, 71), Пелузо, Ачерби, Бьондини (Пеллегрини, 66), Маньянелли, Сенси, Дефрель, Берарди, Политано (Йеммелло, 77).

Предупреждения: Бойе, 18. Россеттини, 90+3.

Судья: Рапуано.

28 мая. Турин. Стадион Olimpico Di Torino.

"Фиорентина" – "Пескара" – 2:2 (0:1)

Голы: Капрари, 14 (0:1). Баэбек, 65 (0:2). Сапонара, 66 (1:2). Весино, 85 (2:2).

"Фиорентина": Дронговски, Родригес (Валеро, 60), Астори, Томович, Сальседо, Сапонара, Весино, Кристофоро (Тельо, 68), Бабакар, Бернардески (Хаджи, 56), Кьеза.

"Пескара": Фьорилло, Кампаньяро, Бираги, Форнасьер, Дзампано, Мемушай, Бругман, Верре, Баэбек (Кулибали, 87), Капрари, Мурич (Митрицэ, 72).

Предупреждения: Кьеза, 36. Кампаньяро, 42. Астори, 65. Хаджи, 77.

Удаление: Кьеза, 38.

Судья: Мартинелли.

28 мая. Флоренция. Стадион Artemio Franchi.