"Интер" разгромил "Пескару"

"Интер" нанес крупное поражение "Пескаре" в матче 22-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0. Голами в составе миланской команды отметились защитник Данило Д’Амброзио, полузащитник Жоау Мариу и нападающий Эдер. Черно-синие набрали 42 очка и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя "Лацио".

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Интер" - "Пескара" - 3:0 (2:0)

Голы: Д`Амброзио, 23 (1:0). Жоау Мариу, 43 (2:0). Эдер, 73 (3:0).

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио (Сантон, 85), Медель, Кандрева (Габриэл Барбоза, 76), Жоау Мариу, Брозович, Гальярдини, Перишич (Эдер, 71), Икарди.

"Пескара": Биссарри, Кода, Стендардо (Крешенци, 55), Бираги, Дзампано, Мемушай, Верре, Кастанос (Кубас, 82), Бенали, Бруно, Баэбек (Черри, 75).

Предупреждения: Нагатомо, 55. Бираги, 67.

Судья: Кальварезе.

Милан. Стадион "Сан-Сиро".