"Интер" разгромил "Лацио"

"Интер" нанес разгромное поражение "Лацио" в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0 на "Сан-Сиро". Дублем в составе черно-синих отметился нападающий Мауро Икарди. Еще один гол на счету полузащитника Эвера Банеги.

Миланцы набрали 30 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Римляне делят 3-ю строчку с "Наполи", имея в активе 34 балла и на одну игру больше.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Интер" – "Лацио" – 3:0 (0:0)

Голы: Банега, 54 (1:0). Икарди, 56 (2:0). Икарди, 65 (3:0).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди (Нагатомо, 63), Д`Амброзио, Мурильо, Банега (Паласио, 74), Кандрева (Габриэл Барбоза, 86), Кондогбья, Брозович, Перишич, Икарди.

"Лацио": Маркетти, Баста, де Фрай, Габаррон (Кейта, 59), Уоллас, Билья (Катальди, 83), Лулич (Ломбарди, 72), Пароло, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Иммобиле.

Предупреждения: Ансальди, 57. Фелипе Андерсон, 58. Лулич, 63. Миранда, 76.

Судья: Маццолени.

Милан. Стадион "Сан-Сиро".