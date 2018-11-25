"Интер" разгромил "Фрозиноне" и вышел на второе место в серии A

"Интер" разгромил "Фрозиноне" в матче 13-го тура чемпионата Италии. Миланцы вышли на второе место в турнирной таблице, "Фрозиноне" занимает предпоследнюю строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
13-й тур
"Интер" - "Фрозиноне" - 3:0 (1:0)
Голы: Бальде, 10 (1:0). Мартинес, 57 (2:0). Бальде, 82 (3:0).
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Наингголан (Жоау Мариу, 71), Гальярдини, Бальде, Политано (Кандрева, 83), Мартинес (Икарди, 77).
"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Дзампано, Гольданига, Кризетиг, Чибса, Бегетто (Гильоне, 72), Кассата (Гори, 56), Чофани, Пинамонти (Кэмпбелл, 77).
Предупреждения: Кризетиг, 6. Асамоа, 14. Бегетто, 40. Кассата, 44.
Судья: Пайретто.
24 ноября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/