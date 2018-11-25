"Интер" разгромил "Фрозиноне" и вышел на второе место в серии A

"Интер" разгромил "Фрозиноне" в матче 13-го тура чемпионата Италии. Миланцы вышли на второе место в турнирной таблице, "Фрозиноне" занимает предпоследнюю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Интер" - "Фрозиноне" - 3:0 (1:0)

Голы: Бальде, 10 (1:0). Мартинес, 57 (2:0). Бальде, 82 (3:0).

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Наингголан (Жоау Мариу, 71), Гальярдини, Бальде, Политано (Кандрева, 83), Мартинес (Икарди, 77).

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Дзампано, Гольданига, Кризетиг, Чибса, Бегетто (Гильоне, 72), Кассата (Гори, 56), Чофани, Пинамонти (Кэмпбелл, 77).

Предупреждения: Кризетиг, 6. Асамоа, 14. Бегетто, 40. Кассата, 44.

Судья: Пайретто.

24 ноября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".