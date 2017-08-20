"Интер" разгромил "Фиорентину", "Лацио" сыграл вничью со СПАЛом

"Интер" выиграл в дебютном матче на посту главного тренера команды Лучано Спаллетти у "Фиорентины" со счетом 3:0. Дубль сделал нападающий Мауро Икарди, еще один гол забил Иван Перишич.

"Болонья" на своем поле сыграла вничью с "Торино" – 1:1. "Лацио" и СПАЛ голов в матче не забили.

Чемпионат Италии

1-й тур

"Интер" - "Фиорентина" (3:0) (2:0)

Голы: Икарди, 6 - с пенальти (1:0). Икарди, 15 (2:0). Перишич, 79 (3:0).

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Жоау Мариу, 64), Брозович (Гальярдини, 71), Весино, Кандрева, Перишич, Икарди (Эдер, 84).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Томович, Оливера, Витор Угу, Санчес, Бенасси (Кристофоро, 55), Эйсерик, Верету (Зехнини, 80), Симеоне (Бабакар, 60), Жил Диаш.

Предупреждение: Санчес, 13.

Судья: ТАЛЬЯВЕНТО (Италия).

20 августа. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

"Болонья" - "Торино" (1:1) (1:1)

Голы: Ди Франческо, 27 (1:0). Ляич, 33 (1:1).

"Болонья": Миранте, Торосидис, Де Майо, Майетта, Масина, Поли (Донса, 70), Таидер (Паласио, 82), Верди (Крейчи, 82), Пульгар, Дестро, Ди Франческо.

"Торино": Сиригу, Молинаро, Моретти, Нкулу, Дзаппакоста, Оби (Ринкон, 76), Акуа, Ляич, Яго Фальке, Белотти, Беренгер.

Предупреждения: Де Майо, 48. Пульгар, 60. Ринкон, 90+3.

Судья: Масса.

20 августа. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.

"Лацио" - СПАЛ (0:0)

"Лацио": Стракоша, Баста (Лукаку, 67), Раду, де Фрай, Уоллас, Лулич (Кайседо, 85), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле, Паломби (Марушич, 67).

"СПАЛ": Гомис, Иконому (Кремонези, 56), Викари, Вяйсянен, Вивиани, Скьяттарелла, Коста, Мора, Лаццари (Маттьелло, 88), Флоккари, Палоски (Боррьелло, 62).

Предупреждения: Луис Альберто, 28. Уоллас, 51. Боррьелло, 75. Вивиани, 90.

Судья: АБИССО (Италия).

20 августа. Рим. Стадион "Olimpico".