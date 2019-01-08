"Интер" просит допустить детей на матч против "Сассуоло", который должен пройти без зрителей

"Интер" попросил руководство серии А допустить детей на матч 20-го тура против "Сассуоло", несмотря на дисквалификацию стадиона. "Нерадзурри" были наказаны проведением двух домашних встреч без зрителей из-за того, что болельщики этого клуба скандировали расистские оскорбления в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали во время игры 18-го тура (1:0).

- Мы считаем, что приглашение детей на этот матч является важной инициативой для того, чтобы дать четкий сигнал против всех форм дискриминации и насилия, - приводит текст обращения "Интера" Football Italia.

"Интер" занимает 3-е место в серии А, имея в активе 39 очков после 19 туров.

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