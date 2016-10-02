"Интер" проиграл "Роме" в Риме

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле одолела "Интер" – 2:1. Решающий мяч на счету защитника римлян Костаса Маноласа. Безвыигрышная серия черно-синих достигла уже трех встреч с учетом всех турниров. Отметим, что в стартовом составе гостей вышел экс-защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди, который был заменен на 62-й минуте.

Этот успех позволил подопечным Лучано Спаллетти подняться на третье место в турнирной таблице серии А. "Интер" опустился на девятую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Рома" – "Интер" – 2:1 (1:0)

Голы: Джеко, 5 (1:0). Банега, 72 (1:1). Манолас, 76 (2:1).

"Рома": Щенсны, Бруну Перес, Манолас, Фасио, Жуан Жезус, Салах (Эль-Шаарави, 70), Де Росси, Стротман, Флоренци (Наингголан, 90), Перотти (Паредес, 79), Джеко.

"Интер": Ханданович, Ансальди (Нагатомо, 62), Миранда, Мурильо, Сантон, Кандрева (Йоветич, 70), Жоау Мариу, Медель, Банега, Перишич, Икарди.

Предупреждения: Сантон, 24. Ансальди, 36. Жуан Жезус, 64.

Судья: Банти.

2 октября. Рим. Стадион "Олимпико".

Трансляция матча "Рома" - "Интер"