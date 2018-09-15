18:02 | Футбол — Италия

"Интер" проиграл "Парме"

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"Интер" с минимальным счетом проиграл "Парме" в матче 4-го тура чемпионата Италии (0:1). Единственный гол забил защитник Федерико Димарко.

Чемпионат Италии

Серия А 

4-й тур 

"Интер" - "Парма" - 0:1 (0:0)

Гол: Димарко, 79. 

"Интер": Ханданович, де Фрай, Д`Амброзио (Асамоа, 71), Шкриньяр, Далберт, Наингголан, Брозович, Гальярдини, Кандрева (Политано, 59), Перишич, Бальде (Икарди, 46).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби (Димарко, 46), Якопони (Сьерральта, 77), Гальоло, Ригони, Барилла, Штулац, Жервинью, Инглезе, Ди Гаудио (Дейола, 63).

Предупреждения: Штулац, 24. Брозович, 31. Д`Амброзио, 67. Димарко, 80. 

Судья: Манганьелло (Италия).

15 сентября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Интер - Парма

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