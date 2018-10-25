20:17 | Футбол — Италия

"Интер" продлил контракты с шестерыми футболистами

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"Интер" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с шестерыми футболистами. 

Защитник Миранда продлил контракт до июня 2020 года.

Нападающий Антонио Кандрева продлил соглашение до июня 2021 года.

Полузащитники Марсело Брозович и Матиас Весино продлили контракты до июня 2022 года. 

Защитник Энрике Далберт и хавбек Роберто Гальярдини продлили соглашения до июня 2023 года.

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