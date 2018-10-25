"Интер" продлил контракты с шестерыми футболистами

"Интер" на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с шестерыми футболистами.
Защитник Миранда продлил контракт до июня 2020 года.
Нападающий Антонио Кандрева продлил соглашение до июня 2021 года.
Полузащитники Марсело Брозович и Матиас Весино продлили контракты до июня 2022 года.
Защитник Энрике Далберт и хавбек Роберто Гальярдини продлили соглашения до июня 2023 года.
Ufficiale il rinnovo di contratto per sei nerazzurri 👉 https://t.co/L6iR3vOZU9 #FCIM pic.twitter.com/Dfm2Or2Zcs– Inter (@Inter) 25 октября 2018 г.
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