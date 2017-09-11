"Интер" представил третью форму на сезон

"Интер" официально презентовал новый комплект формы на сезон-2017/18. Экипировка выполнена в темно-синем цвете с салатовыми вставками на плечах и рукавах. На футболках также выполнен геометрический рисунок.

В новой форме "Интер" сыграет 16 сентября против "Кротоне" в матче 4-го тура чемпионата Италии. После трех туров "нерадзурри" занимают третье место в турнирной таблице, одержав три победы и забив восемь голов.