"Интер" представил домашнюю форму на следующий сезон

"Интер" представил домашний комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне, информирует пресс-служба миланцев.

Классический стиль, выполненный в черно-синих цветах, сочетается с новым. Полосы на футболке имеют разную ширину. По идее дизайнеров, это должно напоминать новую архитектуру Милана.