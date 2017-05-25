"Интер" представил домашнюю форму на следующий сезон

"Интер" представил домашний комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне, информирует пресс-служба миланцев.
Классический стиль, выполненный в черно-синих цветах, сочетается с новым. Полосы на футболке имеют разную ширину. По идее дизайнеров, это должно напоминать новую архитектуру Милана.
👕⚫️🔵 #Inter e @nikefootball presentano la divisa Home 17/18! I nerazzurri la indosseranno in #InterUdinese 👉 https://t.co/polfwl75Z2 #FCIM pic.twitter.com/3vB6SykbVl– F.C. Internazionale (@Inter) 25 мая 2017 г.