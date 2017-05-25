10:43 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" представил домашнюю форму на следующий сезон

0
0
0
0

"Интер" представил домашний комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне, информирует пресс-служба миланцев.

Классический стиль, выполненный в черно-синих цветах, сочетается с новым. Полосы на футболке имеют разную ширину. По идее дизайнеров, это должно напоминать новую архитектуру Милана.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий