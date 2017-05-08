"Интер" предложит Симеоне или Конте зарплату в 15 миллионов евро за сезон

Руководство "Интера" намерено пригласить летом нового главного тренера – наставника "Атлетико" Диего Симеоне или главного тренера "Челси" Антонио Конте, сообщает Football Italia. Итальянский клуб готов предложить специалисту зарплату в 15 миллионов евро за сезон.

В сумму будут включены различные бонусы, связанные с результатами, трофеями. Руководители ставят целью попадание в Лигу чемпионов, однако понимает, что будет непросто убедить специалистов перейти в свою команду. На данный момент клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии и может не попасть в еврокубки по итогам сезона.