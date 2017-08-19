"Интер" поздравил Матерацци с 44-летием

"Интер" в своем официальном Твиттере поздравил с днем рождения бывшего защитника команды Марко Матерацци. В субботу экс-игроку обороны команды из Милана исполняется 44 года.

- С днем рождения того, кто завоевал сердца фанатов "неррадзури", - говорится в сообщении "Интера". - Сегодня Матерацци исполняется 44 года!

Напомним, Матерацци выступал за "Интер" с 2001 по 2011 год. За это время он провел на клубном уровне во всех турнирах 301 матч, забив 20 голов. В составе сборной Италии защитник стал чемпионом мира 2006 года, став одной из центральных фигур финала. В середине первого тайма против Франции он сравнял счет, а на 110-й минуте игры спровоцировал капитана соперников Зинедина Зидана на удар головой в грудь, за что тот получил прямую красную карточку. В послематчевой серии пенальти, которая завершилась со счетом 5:3, Матерацци реализовал один из 11-метровых ударов.