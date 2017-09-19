"Интер" потерял первые очки в чемпионате

"Интер" в матче 5-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с "Болоньей" - 1:1. В составе хозяев гол на счету Симоне Верди, за гостей с пенальти ответил Мауро Икарди.

Тем самым прервалась победная серия "Интера" на старте чемпионата. До этого команда выиграла четыре поединка.

Чемпионат Италии

5-й тур

"Болонья" - "Интер" - 1:1 (1:0)

Голы: Верди, 32 (1:0). Икарди, 77 - с пенальти (1:1).

"Болонья": Миранте, Мбай, Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли (Таидер, 72), Верди, Донса, Пульгар, Ди Франческо (Паласио, 74), Петкович (Оквонково, 88).

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро (Гальярдини, 86), Жоау Мариу (Эдер, 50), Весино, Кандрева (Брозович, 81), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Поли, 20. Д`Амброзио, 29. Донса, 44. Петкович, 77. Миранте, 80. Эдер, 85. Нагатомо, 90+1.

Судья: Ди Белло.

19 сентября. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".