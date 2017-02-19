"Интер" подтвердил интерес к Рикардо Родригесу

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аусилио подтвердил информацию об интересе миланского клуба к защитнику "Вольфсбурга" Рикардо Родригесу. 24-летний швейцарец, в контракте которого с немецким клубом прописана сумма отступных в 22 миллиона евро, летом, скорее всего, сменит команду.

- Мы прорабатываем трансферные варианты, невозможно о них не думать с приближением июня, - цитирует Football Italia Аусилио. - Родригес является одним из игроков, за которым "Интер" следит, но пока мы не продвинулись далеко в переговорах. Мы встречаемся со многими игроками и смотрим за ними с трибун, а когда наступит момент, то все сами увидят наших новичков.