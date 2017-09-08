"Интер" поддерживает идею закрытия трансферного окна до старта сезона

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио выступает за закрытие трансферного окна за несколько дней до старта сезона в Италии. Ранее подобную инициативу приняли в Англии. В следующем году окно в премьер-лиге закроется в четверг, 9 августа.

Напомним, что в большинстве чемпионатов Европы, в том числе и в Италии, трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября.

- Я согласен с закрытием трансферного окна за несколько дней до начала сезона, - цитирует Premium Sport Аузилио. - Было бы хорошо, если бы все федерации могли соблюдать это правило, поскольку оно скажется глобальным образом на трансферном рынке в Европе. Я сторонник этой инициативы.

Трансферное окно в Англии будет закрываться до старта чемпионата