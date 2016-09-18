"Интер" победил "Ювентус"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле нанес поражение "Ювентусу" – 2:1. На гол Стефана Лихтштайнера хозяева ответили мячами Мауро Икарди и Ивана Перишича. На 90-й минуте был удален новичок черно-синих Эвер Банега. Этот успех позволил подопечным Франка де Бура подняться на седьмое место в турнирной таблице. "Ювентус" остался на второй строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

"Интер" – "Ювентус" – 2:1 (0:0)

Голы: Лихтштайнер, 66 (0:1). Икарди, 68 (1:1). Перишич, 78 (2:1).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Сантон (Мьянге, 79), Кандрева, Медель (Фелипе Мелу, 75), Жоау Мариу, Банега, Эдер (Перишич, 69), Икарди.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини (Пьяца, 80), Бонуччи, Бенатиа (Барцальи, 26), Сандру, Хедира, Пьянич, Асамоа, Дибала, Манджукич (Игуаин, 74).

Предупреждения: Лихтштайнер, 19. Барцальи, 29. Асамоа, 45+1. Медель, 46. Банега, 87. Ханданович, 90+6.

Удаление: Банега, 90.

Судья: Тальявенто.

18 сентября. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

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