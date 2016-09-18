"Интер" победил "Ювентус"

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле нанес поражение "Ювентусу" – 2:1. На гол Стефана Лихтштайнера хозяева ответили мячами Мауро Икарди и Ивана Перишича. На 90-й минуте был удален новичок черно-синих Эвер Банега. Этот успех позволил подопечным Франка де Бура подняться на седьмое место в турнирной таблице. "Ювентус" остался на второй строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
4-й тур
"Интер" – "Ювентус" – 2:1 (0:0)
Голы: Лихтштайнер, 66 (0:1). Икарди, 68 (1:1). Перишич, 78 (2:1).
"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Сантон (Мьянге, 79), Кандрева, Медель (Фелипе Мелу, 75), Жоау Мариу, Банега, Эдер (Перишич, 69), Икарди.
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини (Пьяца, 80), Бонуччи, Бенатиа (Барцальи, 26), Сандру, Хедира, Пьянич, Асамоа, Дибала, Манджукич (Игуаин, 74).
Предупреждения: Лихтштайнер, 19. Барцальи, 29. Асамоа, 45+1. Медель, 46. Банега, 87. Ханданович, 90+6.
Удаление: Банега, 90.
Судья: Тальявенто.
18 сентября. Милан. Стадион "Сан-Сиро".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/
Neil
Сегодня Ювентус впечатлил- просто ужаснул. Целый ряд игроков не отдавал себе отчёт зачем они вышли на поле.
21:32
Red G. Best
молодцы интернациональные, главное дали по щам врагам! Наполи Рома фас первое место
21:28
karasman
Замени асамоа, и не было бы чудесного превращения Интера из грязи в князи
21:17
никнейм1
Ну хоть интрига в СА появилась.
21:16
karasman
Кривоногий асамоа и слепой аллегри, со своим умением выбора состава и замены, сделали игру Интера...
21:14
никнейм1
Арустамян в печали.
21:13