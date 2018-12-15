"Интер" победил "Удинезе" благодаря голу Икарди

"Интер" с минимальным счетом обыграл "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол с пенальти забил форвард Мауро Икарди.

"Интер" набрал 32 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. "Удинезе" с 13 баллами располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

16-й тур

"Интер" - "Удинезе" - 1:0 (0:0)

Гол: Икарди, 76 - с пенальти.

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Врсалько, Шкриньяр, Валеро (Мартинес, 55), Жоау Мариу, Брозович, Икарди, Бальде (Перишич, 70), Политано (Наингголан, 84).

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Визеу, 90+2), Бехрами, Мандрагора, Фофана (Мачис, 85), Д`Алессандро, де Пауль, Пуссетто.

Предупреждения: Асамоа, 20. Политано, 58. Муссо, 71. Мартинес, 78.

Судья: Абиссо.

15 декабря. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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