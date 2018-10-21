"Интер" победил "Милан" благодаря голу Икарди в компенсированное время

"Интер" с минимальным счетом победил "Милан" в матче 9-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил нападающий Мауро Икарди, результативная передача на счету хавбека Матиаса Весино.

В составе "нерадзурри" травму получил хавбек Раджа Наингголан - сообщается, что он вывихнул левую лодыжку и пропустит матч группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

После девяти туров "Интер" занимает 3-е место в чемпионате Италии, имея в активе 19 очков, "Милан" с 12 баллами располагается на 12-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Интер" - "Милан" - 1:0 (0:0)

Гол: Икарди, 90+2.

"Интер": Ханданович, Врсалько, де Фрай, Шкриньяр, Асамоа, Политано (Кандрева, 82), Брозович, Весино, Наингголан (Валеро, 30), Перишич (Бальде, 70), Икарди.

"Милан": Дж.Доннарумма, Калабрия (Абате, 90+2), Музаккьо, Романьоли, Родригес, Билья, Бонавентура, Кессье (Бакайоко, 84), Сусо, Игуаин, Хакан Чалханоглу (Кутроне, 74).

Предупреждения: Билья, 20. Хакан Чалханоглу, 44. Калабрия, 45+2. Сусо, 61. Политано, 75. Бакайоко, 90+1. Бальде, 90+4.

Судья: Гвида.

21 октября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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