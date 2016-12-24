"Интер" откажется от приобретения Диарра по финансовым соображениям

"Интер", скорее всего, откажется от покупки полузащитника "Марселя" Лассана Диарра, утверждает fcinter1908.it. Итальянский клуб не устраивают финансовые требования 31-летнего француза, а также перспектива оплаты штрафа в размере 10 миллионов евро за досрочное расторжение контракта с "Локомотивом". Также отмечается, что Диарра уже не тот игрок, которым когда-то был, выступая за "Реал".

Ранее наставник "Марселя" Руди Гарсия также опроверг слухи о возможном уходе из клуба Диарра, добавив, что это хороший игрок, в котором команда нуждается.