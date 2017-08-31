"Интер" отказался от покупки Мустафи

"Интер" отказался от покупки защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. Итальянский клуб хотел взять 25-летнего немца в аренду с правом последующего выкупа, однако "канониры" хотели сразу продать его за 35 миллионов фунтов. В итоге переговоры зашли в тупик. Мустафи в прошедшем сезоне провел 26 матчей в премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

– Мы больше не сделаем никаких покупок. Мы предприняли попытку по Мустафи, но потом решили поработать над другими задачами, – цитирует спортивного директора "Интера" Вальтера Сабатини Evening Standard.