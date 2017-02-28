"Интер" оштрафован на 20 тысяч евро

Дисциплинарный комитет Италии оштрафовал "Интер" по итогам матча 26-го тура чемпионата Италии против "Ромы" (1:3). Миланский клуб вынужден будет заплатить 20 тысяч евро за то, что фанаты оскорбляли во время игры арбитра встречи и бросали на поле различные предметы, в том числе бутылки с водой и зажигалки.

Напомним, что фанатам "Интера" больше всего не понравилось решение главного рефери Паоло Тальявенто назначить свободный удар в сторону ворот миланцев после того, как Иван Перишич попытался обойти правила футбола, подкинув мяч в воздух и отдав его головой вратарю.