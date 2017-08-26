"Интер" одержал волевую победу над "Ромой" благодаря дублю Икарди

"Интер" одержал волевую победу над "Ромой" (3:1) в матче 2-го тура чемпионата Италии. Напомним, что после первого тайма миланский клуб проигрывал со счетом 0:1.

В составе победителей дублем отметился форвард Мауро Икарди, один мяч на счету Матиаса Весино. У хозяев поля забил Эдин Джеко.

Чемпионат Италии

2-й тур

"Рома" – "Интер" – 1:3 (1:0)

Голы: Джеко, 15 (1:0). Икарди, 67 (1:1). Икарди, 77 (1:2). Весино, 87 (1:3).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Жуан Жезус, Де Росси (Дженгиз Ундер, 83), Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти (Тумминелло, 90+1), Дефрель (Эль-Шаарави, 63).

"Интер": Ханданович, Миранда, Нагатомо (Далберт, 56), Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Весино, Гальярдини (Жоау Мариу, 46), Кандрева (Жоау Канселу, 84), Перишич, Икарди.

Предупреждения: Кандрева, 19. Жуан Жезус, 22.

Судья: Иррати (Италия).

26 августа. Рим. Стадион Olimpico.