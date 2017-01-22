"Интер" одержал шестую победу подряд, несмотря на удаление Ансальди

"Интер" на выезде одолел "Палермо" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. Автором единственного гола стал полузащитник Жоау Мариу. Черно-синие завершали встречу в меньшинстве из-за удаления экс-защитника "Рубина" и "Зенита" Кристана Ансальди. Вслед за ним в подтрибунное помещение был отправлен и наставник гостей Стефано Пиоли.

"Интер" поднялся на пятое место, сократив отставание от идущего четвертым "Лацио" до одного очка. Правда, обе команды может обойти "Милан", у которого есть матч в запасе. Отметим также, что для "змей" победа стала шестой подряд в серии А и восьмой - с учетом всех турниров.

В другом поединке "Сассуоло" в гостях обыграл "Пескару" (3:1). Дублем отметился Алессандро Матри. Подопечные Эусебио Ди Франческо одержали вторую победу кряду в чемпионате и поднялись на 15-е место. "Дельфины" остаются на последней строчке.

"Эмполи" дома нанес поражение "Удинезе" – 1:0. Единственный гол на счету Левана Мчелидзе. Его команда занимает 17-ю позицию в таблице. "Удинезе" – 12-й.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

"Палермо" – "Интер" – 0:1 (0:0)

Гол: Жоау Мариу, 65.

"Палермо": Посавец, Рисполи (Диаманти, 78), Гонсалес, Ционек, Гольданига, Пеццелла, Гацци, Яяло (Чочев, 81), Куайсон, Бруну Энрике (Балог, 72), Несторовски.

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Мурильо, Банега (Жоау Мариу, 55), Кандрева (Сантон, 82), Брозович, Гальярдини, Перишич (Кондогбья, 77), Икарди.

Предупреждения: Несторовски, 19. Ансальди, 22. Д`Амброзио, 35. Гольданига, 44. Гацци, 63. Балог, 78. Диаманти, 83. Куайсон, 90+1.

Удаления: Ансальди, 79. Гацци, 90+5.

Судья: Иррати.

22 января. Палермо. Стадион "Ренцо Барбера".

"Пескара" – "Сассуоло" – 1:3 (0:1)

Голы: Матри, 1 (0:1). Баэбек, 56 (1:1). Пеллегрини, 65 (1:2). Матри, 73 (1:3).

Нереализованный пенальти: Бираги, 88 (вратарь).

"Пескара": Биссарри, Кода (Бенали, 74), Стендардо, Крешенци, Бираги, Форнасьер, Кристанте, Верре (Мемушай, 63), Бруно, Баэбек (Пепе, 66), Капрари.

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Лирола (Антей, 54), Аквилани, Маццителли, Пеллегрини (Данкан, 81), Матри (Дефрель, 75), Берарди, Политано.

Предупреждения: Капрари, 16. Кода, 20. Матри, 25. Берарди, 39. Пеллегрини, 43. Бруно, 43. Кристанте, 84. Антей, 89. Политано, 90.

Судья: Валери.

22 января. Пескара. Стадион "Адриатико".

"Эмполи" – "Удинезе" – 1:0 (0:0)

Гол: Мчедлидзе, 82.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Лаурини (Весели, 56), Бюхель, Кроче, Крунич, Маккароне (Тиам, 78), Мчедлидзе, Пуччарелли (Тельо, 72).

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Самир, Халльфредссон (Кумс, 63), Фараони, де Пауль, Янкто (Матос, 85), Фофана, Теро, Сапата (Перица, 55).

Предупреждения: Янкто, 26. Халльфредссон, 32. Беллуши, 40. Паскуаль, 45. Коста, 48. Самир, 63. Тельо, 77. Кумс, 87.

Судья: Руссо.

22 января. Эмполи. Стадион "Карло Кастеллани".