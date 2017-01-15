"Интер" обыграл "Кьево" и догнал "Милан"

"Интер" в матче 20-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле "Кьево". После гола Пеллисьера миланцы отыгрались только во втором тайме - забивали Мауро Икарди, Иван Перишич и Эдер. Эта победа позволила "Интеру" догнать "Милан" в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

"Интер" - "Кьево" - 3:1 (0:1)

Голы: Пеллиссьер, 34 (0:1). Икарди, 69 (1:1). Перишич, 86 (2:1). Эдер, 90+3 (3:1).

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди (Эдер, 60), Д`Амброзио, Мурильо, Кандрева (Паласио, 82), Кондогбья, Жоау Мариу (Банега, 70), Гальярдини, Перишич, Икарди.

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Фрэ (Сполли, 60), Бирса (Иско, 46), Радованович, Кастро (де Гузман, 73), Бастьен, Пеллиссьер, Меджорини.

Предупреждения: Бирса, 32. Радованович, 63. Сполли, 81.

Судья: Джакомелли.

14 января. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.