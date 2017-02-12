"Интер" обыграл "Эмполи", а "Торино" забил пять мячей в ворота "Пескары"

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Эмполи" (2:0). В другом поединке "Торино" взял верх над "Пескарой" со счетом 5:3.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Сассуоло" – "Кьево" – 1:3 (1:1)

Голы: Матри, 24 (1:0). Инглезе, 39 (1:1). Инглезе, 56 (1:2). Инглезе, 67 (1:3).

Нереализованный пенальти: Инглезе, 4 (штанга).

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Летшерт, Аквилани, Данкан, Пеллегрини (Рагуза, 72), Матри (Антей, 56), Берарди (Йеммелло, 78), Политано.

"Кьево": Соррентино, Гобби (Меджорини, 46), Дайнелли, Сполли, Каччаторе, Бирса (де Гузман, 73), Иско, Хетемай, Радованович, Кастро, Инглезе (Гакпе, 84).

Предупреждения: Дайнелли, 36. Гобби, 45+2. Гакпе, 90.

Удаление: Летшерт, 3.

Судья: Пайретто (Италия).

"Палермо" – "Аталанта" – 1:3 (1:2)

Голы: Конти, 19 (0:1). Гомес, 26 (0:2). Чочев, 41 (1:2). Кристанте, 78 (1:3).

"Палермо": Посавец, Рисполи, Гонсалес, Гольданига, Пеццелла, Яяло, Чочев (Гацци, 74), Бруну Энрике (Балог, 84), Трайковски (Диаманти, 55), Несторовски, Эмбало.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Гомес, Куртич (Кристанте, 71), Спинаццола, Фройлер, Кессиэ (Грасси, 86), Петанья.

Предупреждения: Рисполи, 11. Гонсалес, 23. Фройлер, 72. Гольданига, 73.

Судья: Орсато (Италия).

"Торино" – "Пескара" – 5:3 (3:0)

Голы: Яго Фальке, 2 (1:0). Айети, 9 (2:0). Белотти, 15 (3:0). Ляич, 53 (4:0). Белотти, 61 (5:0). Айети, 73 – в свои ворота (5:1). Бенали, 75 (5:2). Бенали, 83 (5:3).

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Моретти, Айети, Баррека, Оби (Густафссон, 45+1), Бенасси, Лукич (Акуа, 56), Ляич (Бойе, 80), Яго Фальке, Белотти.

"Пескара": Биссарри, Стендардо (Кода, 46), Бираги, Форнасьер, Дзампано, Мемушай, Бругман (Бруно, 57), Верре, Кастанос (Крешенци, 27), Бенали, Капрари.

Предупреждения: Стендардо, 3. Форнасьер, 24. Лукич, 32. Кода, 90.

Судья: Мареска (Италия).

"Интер" – "Эмполи" – 2:0 (1:0)

Голы: Эдер, 14 (1:0). Кандрева, 54 (2:0).

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио (Ансальди, 46), Мурильо, Медель, Кандрева, Кондогбья, Жоау Мариу, Гальярдини, Паласио (Габриэл Барбоза, 74), Эдер (Пинамонти, 80).

"Эмполи": Скорупски, Чосич, Димарко (Барба, 65), Лаурини, Весели, Эль-Каддури (Тельо, 82), Кроче, Диуссе, Крунич (Зайц, 76), Маккароне, Пуччарелли.

Предупреждения: Эль-Каддури, 41. Кондогбья, 45+1. Димарко, 49.

Судья: Чели (Италия).