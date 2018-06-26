"Интер" объявил о переходе Наингголана

"Интер" объявил о трансфере полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана, сообщается в официальном Твиттере клуба.

Контракт с 30-летним бельгийцем рассчитан на четыре года. По предварительной информации, сумма трансфера составила около 24 миллионов евро.

Напомним, Наингголан выступал за "Рому" с 2014 года. В прошедшем клубном сезоне он провел 42 игры и отличился шесть раз.