"Интер" объявил о переходе Наингголана

"Интер" объявил о трансфере полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана, сообщается в официальном Твиттере клуба.
Контракт с 30-летним бельгийцем рассчитан на четыре года. По предварительной информации, сумма трансфера составила около 24 миллионов евро.
Напомним, Наингголан выступал за "Рому" с 2014 года. В прошедшем клубном сезоне он провел 42 игры и отличился шесть раз.
È ufficiale! 📣✍️@OfficialRadja– Inter (@Inter) 26 июня 2018 г.
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Qui tutti i dettagli 👉 https://t.co/21igVjl7vB#WelcomeNinja #InterIsHere #FCIM pic.twitter.com/gMb1rRvbVW