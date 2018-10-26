"Интер" объявил о назначении Стивена Чжана на пост президент клуба

"Интер" объявил о назначении китайского миллиардера Стивена Чжана на пост президент клуба, информирует ESPN. Он сменил на посту индонезийского бизнесмена Эрика Тохира.

27-летний Чжан является сыном владельца Suning Holdings Group. Это компания, которая владеет контрольным пакетом акций клуба.

Стивен Чжан контролировал текущую деятельность клуба на протяжении последних двух лет.

Как сообщалось ранее, Тохир по-прежнему владеет долей в "Интере", но в последнее время все меньше участвовал в жизнедеятельности клуба. Вице-президент "Интера" Хавьер Санетти и генеральный менеджер Алессандро Антонелло сохранят свои посты.