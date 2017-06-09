"Интер" объявил о назначении Спаллетти

Пресс-служба "Интера" подтвердила назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два года. Официальная презентация нового наставника пройдет в среду. К своим обязанностям Спаллетти приступит 3 июля.

В минувшем сезоне 58-летний итальянец возглавлял "Рому", с которой занял второе место в серии А, но не получил предложение о продлении контракта.

Клуб из Милана начинал сезон с Франком де Буром в роли главного тренера. В ноябре его сменил Стефано Пиоли, уволенный 9 мая. Исполняющим обязанности рулевого в оставшихся турах был назначен Стефано Векки. Черно-синие завершили чемпионат на седьмой позиции.

Напомним, что с 2009 по 2014 год Спаллетти работал в "Зените".