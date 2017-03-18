"Интер" не смог обыграть "Торино"

"Торино" на своем поле сыграл вничью с "Интером" в матче 29-го тура чемпионата Италии. "Интер" набрал 55 очков и отстает на один балл от "Лацио", занимающего четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

"Торино" – "Интер" – 2:2 (1:1)

Голы: Кондогбья, 27 (0:1). Базелли, 33 (1:1). Акуа, 59 (2:1). Кандрева, 62 (2:2).

"Торино": Харт, Молинаро, Моретти, Россеттини, Дзаппакоста, Акуа, Базелли (Макси Лопес, 85), Лукич, Ляич (Бойе, 65), Итурбе (Яго Фальке, 70), Белотти.

"Интер": Ханданович, Миранда, Ансальди, Д`Амброзио, Банега (Эдер, 60), Медель (Мурильо, 57), Кандрева, Кондогбья (Брозович, 76), Гальярдини, Перишич, Икарди.

Предупреждение: Макси Лопес, 90+6.

Судья: Банти (Италия).

18 марта. Турин. Стадион Olimpico Di Torino.