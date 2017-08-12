"Интер" не продаст Кондогбья в "Валенсию" меньше чем за 30 миллионов евро

Руководство "Интера" не намерено продавать полузащитника Жоффре Кондогбья в "Валенсию" меньше чем за 30 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia. Ранее сообщалось, что миланцы не станут продавать 24-летнего игрока дешевле, чем за 35 миллионов евро.

Отметим, что в 2015 году итальянский клуб заплатил "Монако" за хавбека 35 миллионов евро, не считая бонусов.

В СМИ появлялась информация, что Кондогбья изъявил желание покинуть "Интер". В прошлом сезоне француз провел 24 матча в чемпионате Италии, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.