"Интер" не будет выставлять Наингголана на трансфер

Руководство "Интера" приняло решение не продавать 30-летнего бельгийского полузащитника Раджу Наингголана, сообщает Football Italia.

Ранее игрок был отстранен от матчей команды за то что он проспал утреннюю тренировку команды в прошлое воскресенье.

- Мы прислушались к совету тренера, который является лидером команды, и приняли решение об отстранении Наингголана. Сегодня он пришел на стадион, чтобы посмотреть матч, и это показывает, насколько он озабочен судьбой команды и её результатами.



Наингголан не будет выставлен на трансферный рынок в январе. Мы решили отстранить его лишь потому, что это было правильно. Каждый, кто нарушает правила, должен понести наказание. После этого мы поддержим его, чтобы Раджа смог показать свои лучшие результаты. В футболе случаются подобные ситуации, не нужно уходить в крайность. Мы хотим, чтобы он осознал ошибку, - сказал спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта.

В текущем сезоне Раджа Наингголан провел 15 матчей в футболке "Интера", в которых забил три гола.