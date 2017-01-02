"Интер" нашел новые клубы для Паласио и Мело

Полузащитник Фелипе Мелу и форвард Родриго Паласио близки к уходу из "Интера", сообщает Sport Mediaset. Отмечается, что Паласио уже договорился с "Аталантой" и теперь клубы ведут переговоры о трансфере. 34-летний аргентинец выступал за миланский клуб с 2012 года и провел в составе команды 159 матчей, забил 57 мячей и отдал 29 голевых передач.

Новым клубом Мелу называется "Палмейрас", с которым, как отмечается, стороны находятся в заключительной стадии переговоров. 33-летний бразилец играет за "Интер" с 2015 года и сыграл в 38 встречах, в которых забил один мяч.