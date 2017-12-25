"Интер" начал переговоры с Мхитаряном

Спортивный директор "Интера" Вальтер Сабатини провел переговоры с Мино Райолой, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна. По информации Fc Inter News, футболист перейдет в миланский клуб на правах аренды во время зимнего трансферного окна.

Ранее главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью сообщил, что Мхитарян может покинуть команду. По словам португальского наставника, у каждого игрока есть своя цена.

В текущем сезоне Мхитарян провел 12 матчей в чемпионате Англии, забил один гол и сделал пять результативных передач.