"Интер" на выезде обыграл "Болонью"

"Интер" на выезде победил "Болонью" в матче 25-го тура чемпионата Италии – 1:0. Единственный гол в игре забил Габриэл Барбоза. "Интер" набрал 48 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице.

Серия А

25-й тур

"Болонья" – "Интер" – 0:1 (0:0)

Гол: Габриэл Барбоза, 81 (0:1).

"Болонья": Да Коста, Торосидис, Мбай (Крафт, 64), Иконому, Масина, Джемаили, Крейчи, Верди, Пульгар (Ди Франческо, 83), Надь (Таидер, 69), Петкович.

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио, Мурильо (Ансальди, 55), Медель, Кандрева (Габриэл Барбоза, 74), Жоау Мариу, Гальярдини, Паласио (Банега, 75), Эдер, Перишич.

Предупреждения: Миранда, 67. Габриэл Барбоза, 82. Торосидис, 84. Д`Амброзио, 88. Банега, 90.

Судья: Маццолени (Италия).

19 февраля. Болонья. Стадион Renato Dall'Ara.